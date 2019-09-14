Рейсовый автобус съехал в кювет под Вологдой

ТАСС, 14 сентября. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Вологодской области в субботу, по предварительной информации, четыре человека пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.

"В результате ДТП рейсовый автобус (маршрут Вытегра - Череповец) съехал в кювет. В автобусе находились 20 человек, пострадали четыре человека", - сообщает ведомство.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму. Еще трое, в том числе 17-летняя девушка, получили ссадины и ушибы и были обслужены амбулаторно.

Информация о ДТП поступила в МЧС в субботу днем. По имеющимся данным, рейсовый автобус съехал в кювет в 10 км от города Кириллов на трассе Кириллов - Череповец. "Дополнительная информация уточняется", - сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают спасатели и пожарные, всего 18 человек и семь единиц техники.