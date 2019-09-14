Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

ТАСС, 14 сентября. Количество погибших при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми. Стало известно, что пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу, скончалась", - сказали в пресс-службе.
По словам директора департамента здравоохранения и фармации региона Руслана Саитгареева, у женщины были множественные тяжелые травмы. Специалисты областной больницы сделали все возможное для ее спасения - провели многочасовую операцию, однако организм пожилой женщины не выдержал.
"Всем пациентам, находящимся сейчас в больницах Ярославля оказывается медицинская помощь в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль - Иваново утром 14 сентября. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель.
По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").