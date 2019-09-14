Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

ТАСС, 14 сентября. Количество погибших при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми. Стало известно, что пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу, скончалась", - сказали в пресс-службе.

По словам директора департамента здравоохранения и фармации региона Руслана Саитгареева, у женщины были множественные тяжелые травмы. Специалисты областной больницы сделали все возможное для ее спасения - провели многочасовую операцию, однако организм пожилой женщины не выдержал.