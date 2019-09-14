Пять человек пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Ангарске

ТАСС, 14 сентября. Пять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы после пожара в жилом пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме, в восьмом квартале города Ангарска. По имеющейся информации, произошел хлопок газовоздушной смеси, предположительно, [взорвался] самогонный аппарат. Эвакуированы девять человек, пять пострадавших, из них трое - дети. Все госпитализированы с ожогами легкой степени", - сказала собеседница агентства.

В Ангарской городской больнице скорой медицинской помощи ТАСС сообщили, что в приемное отделение поступил один пострадавший в тяжелом состоянии.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, четверых пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. В самом доме, по данным источника, хлопок не вызвал серьезных разрушений.