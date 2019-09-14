Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции. Об этом сообщило в субботу генконсульство РФ в Анталье.

"14 сентября около 17:30 (совпадает с московским) в Анталье в районе Коньяалты произошел несчастный случай, в результате которого пострадали российские туристы В.М. и М.М. Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждения Антальи. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в распространенном сообщении.

В дипмиссии также отметили, что "состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым". "Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами", - подчеркивается в заявлении.