Четыре человека погибли при неясных обстоятельствах в подвале дома под Челябинском

ТАСС, 14 сентября. Четыре человека, включая подростка, погибли при невыясненных обстоятельствах в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, добавив, что неустановленный инцидент произошел в подвале частного дома в поселке Магнитка Кускинского района.

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что в Челябинской области произошел взрыв снаряда в частном доме.

"В МЧС поступил сигнал от дежурного ГУ МВД по Челябинской области <...> Частный жилой дом, были обнаружены четыре человека, трое из которых не подавали признаков жизни. Еще один был в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу, скончался в лечебном учреждении. Был привлечен психолог Златоустовского пожароспасательного гарнизона для работы с родственниками погибших", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД по региону отметили, что происшествие носит некриминальный характер. "Люди в доме погибли, мы подтверждаем такой факт, некриминальный характер носит", - отметили там.

Как сообщил ТАСС глава Кусинского района Юрий Лысяков, причиной гибели четырех человек стало скопление газа в подвале из-за испорченного картофеля. "В подвале одноэтажного дома произошело скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом" - сказал Лысяков.

В новость в 22:00 мск внесены изменения - добавлены пордробности.