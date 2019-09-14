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СК проверит обстоятельства гибели от отравления четырех человек в Челябинской области

По предварительной информации, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке овощехранилища

ТАСС, 14 сентября. Следователи проведут проверку обстоятельств гибели четырех человек, погибших от отравления газом в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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