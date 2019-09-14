{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов

Пострадали, по данным телеканала NHK, семь человек

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Со слов очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.

Полиция изучает обстоятельства случившегося и допрашивает 70-летнего водителя такси.

В Японии в последнее время участились ДТП с участием пожилых водителей. Находясь за рулем, они зачастую путают педали газа и тормоза, либо им не хватает быстроты реакции на изменения дорожной ситуации в силу возраста.

Теги
Япония
ДТП с автобусом в Ярославской области
Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП под Ярославлем
В происшествии погибли восемь человек, еще 28 пострадали
Читать полностью