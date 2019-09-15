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CBC: в Канаде неизвестные устроили стрельбу

Один человек погиб, четверо ранены, отмечает телеканал

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером в субботу на одной из улиц города. Прибывшие на место полицейские обнаружили убитого мужчину, а также четверых раненых, среди которых есть женщина и двое подростков.

В розыск объявлено несколько человек, но на данный момент стражи порядка не уточняют точное число стрелявших. Полицейские опрашивают свидетелей происшествия. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

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