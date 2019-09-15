Полиция оцепила торговый центр в пригороде Вашингтона из-за сообщений о стрельбе

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции оцепили торговый центр в пригороде американской столицы Арлингтоне из-за сообщений о возможной стрельбе. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

По этим данным, к зданию прибыло значительное количество вооруженных стражей порядка. По свидетельству очевидцев, люди выбегают из здания. Инцидент со стрельбой мог произойти в кинотеатре, который находится внутри торгового центра.

Как отмечает телеканал, полиция пока не подтвердила, имела ли место стрельба на самом деле, стрелок не обнаружен.