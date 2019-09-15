Количество пострадавших при пожаре в Ангарске увеличилось до 12

ТАСС, 15 сентября. Двенадцать человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Ангарске Иркутской области, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и одном госпитализированном.

"Всего пострадали двенадцать человек, но четверо отказались от госпитализации. Госпитализированы восемь человек, в том числе шесть детей. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с ожогами верхних дыхательных путей, он помещен в реанимационное отделение ангарской больницы скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие - в состоянии легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Пожар в пятиэтажном доме в Ангарске произошел в субботу вечером. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал взрыв самогонного аппарата. Пожар был потушен в 00:20 (19:20 мск). По данным источника в оперативных службах, хлопок не вызвал серьезных разрушений.