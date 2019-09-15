Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа

ТАСС, 15 сентября. Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать взрыв самогонного аппарата.

"Визуальный осмотр места пожара и обследование квартиры с помощью специального оборудования дали возможность сделать предварительный вывод о том, что причиной пожара послужило возгорание газовоздушной смеси. Дом газифицирован. Источником зажигания при скоплении газа в помещении могла послужить даже небольшая искра. При этом видимых повреждений несущих конструкций здания не произошло", - сказали в МЧС.

По данным регионального управления МВД, в квартире, где произошел хлопок газа, накануне техники перекрыли газопровод. "В настоящее время рассматривается основная версия произошедшего события - самовольное подключение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар в пятиэтажном доме в Ангарске произошел в субботу вечером. Он был потушен в 00:20 (19:20 мск) на площади 90 кв. м. Огнем были повреждены две квартиры на втором этаже.

По данным Минздрава Иркутской области, при пожаре пострадали 12 человек, восемь из них, включая шестерых детей, госпитализированы. Мужчина с ожогами верхних дыхательных путей в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, состояние остальных пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

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