Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии

ТАСС, 15 сентября. Медики оценивают как крайне тяжелое состояние трех из 11 человек, которых доставили в Ярославскую клиническую больницу скорой медицинской помощи после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе под Ярославлем. Состояние одной женщины улучшилось, ее в воскресенье переведут из реанимации в отделение больницы, сообщила ТАСС главный врач медучреждения Наталья Даниленко.

"Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, без прогнозов. Одна женщина уже не в тяжелом состоянии - ее сегодня будут переводить [из реанимации] в отделение", - сказала Даниленко, уточнив, что всего в больнице остаются 11 пострадавших.

В субботу 14 сентября сообщалось, что врачи оценивают как крайне тяжелое состояние четырех человек, госпитализированных после ДТП.

Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль - Иваново утром 14 сентября. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").