Самолет Як-42 сел в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Самолет Як-42 из-за технической неисправности приземлился в аэропорту Красноярска, посадка прошла успешно. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что у самолета, который следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск - Уфа, возникли проблемы с двигателем. На борту было, по предварительным данным, 116 пассажиров. "Посадка прошла успешно. Авиакомпания "Красавиа" сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть - в Уфу", - сказали в пресс-службе.