СК начал проверку после пропажи вертолета в Якутии

ТАСС, 15 сентября. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту исчезновения вертолета в Якутии, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"По предварительным данным, 13 сентября 2019 года, в 18:00 по местному времени (12:00 мск), вертолет Eurocopter BO-105, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолета", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье ГУ МЧС по Якутии сообщило о том, что вертолет перестал выходить на связь в Оймяконском районе. Для проведения поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел другой вертолет Eurocopter, из поселка Усть-Нера - вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.