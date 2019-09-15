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Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП под Воронежем

Среди пострадавших трое детей

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Один мужчина погиб, еще четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы после ДТП в Новоусманском районе Воронежской области, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой управления МВД по региону.

"В ДТП в Новоусманском районе, где столкнулись Chevrolet Aveo и грузовик Mercedes, на месте погиб 31-летний пассажир Chevrolet Aveo. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажиры Chevrolet Aveo: девочки 12 и четырех лет, мальчик семи лет, которые госпитализированы , - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 04:45 мск в воскресенье на 537-м км автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, женщина - водитель Chevrolet въехала в дорожное ограждение, после чего ее машина столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes. "На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин произошедшего", - добавили в полиции.

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