Природный пожар в заповеднике в Астраханской области локализован спустя 1,5 суток

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Природный пожар на острове Крестовый в Камызякском районе Астраханской области и на территории Астраханского государственного заповедника, возникший 13 сентября, локализован, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщал ТАСС 13 сентября директор заповедника Николай Цымлянский, пожар перешел на территорию заповедника с острова, площадь возгорания достигла 50 га.

"По состоянию на 07:00 (по местному времени, 06:00 мск) 15 сентября загорание тростниковой растительности в дельтовой части Камызякского района и на территории Астраханского государственного природного биосферного заповедника локализовано", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, в течение дня есть вероятность присутствия в воздухе запаха гари и хлопьев сажи в Камызякском, Наримановском, Володарском, Приволжском и Красноярском районах, а также в Астрахани. "В течение суток поступило 39 звонков по запаху несвойственному атмосферному. В целях организации взаимодействия по данному факту проинформированы Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС), Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранная прокуратура", - добавили в пресс-службе.

Астраханский заповедник был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР. Его площадь - 67,9 тыс. га, в нем обитают 280 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и 17 видов млекопитающих.