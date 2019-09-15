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В Ярославле сгорела часть рынка площадью 400 кв. м

В результате ЧП незначительные травмы получил один человек, от госпитализации он отказался

ТАСС, 15 сентября. Пожарные ликвидировали пожар на Дзержинском рынке в Ярославле, огнем уничтожено около 400 кв. м крытой части торговых площадей, сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

"В 10:15 мск полная ликвидация пожара на Дзерджинском рынке в Ярославле. Сгорело около 400 кв. м крытой части рынка. Есть и открытая часть рынка, там пожара не было. Причина пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар начался в 06:10 мск, когда рынок был еще закрыт. "На рынке находился только охранный персонал, незначительно пострадал один человек, он отказался от госпитализации", - добавил представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

По его данным, в борьбе с огнем участвовали 52 человека, привлечено 17 единиц техники.

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