В Ярославле сгорела часть рынка площадью 400 кв. м

ТАСС, 15 сентября. Пожарные ликвидировали пожар на Дзержинском рынке в Ярославле, огнем уничтожено около 400 кв. м крытой части торговых площадей, сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

"В 10:15 мск полная ликвидация пожара на Дзерджинском рынке в Ярославле. Сгорело около 400 кв. м крытой части рынка. Есть и открытая часть рынка, там пожара не было. Причина пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар начался в 06:10 мск, когда рынок был еще закрыт. "На рынке находился только охранный персонал, незначительно пострадал один человек, он отказался от госпитализации", - добавил представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

По его данным, в борьбе с огнем участвовали 52 человека, привлечено 17 единиц техники.