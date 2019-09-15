В Башкирии 17-летняя девушка задержана по подозрению в убийстве малолетней сестры

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в убийстве семилетней сестры. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по республике.

"Следственным отделом по городу Салават следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Салавата по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 сентября девушка решила успокоить сестру, которая капризничала и мешала ей учить уроки. Она завела девочку в баню, засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время. В результате девочка захлебнулась и умерла.

Девушку задержали, с ней проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.