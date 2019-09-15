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Три самолета не смогли сесть в аэропорту Мурманска из-за тумана

Их отправили на запасные аэродромы

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Три самолета, выполнявшие рейсы из Москвы и Сочи в Мурманск были отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в аэропорту Мурманска. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте аэропорта.

"В 04:01 мск по метеоусловиям аэродрома "Мурманск", воздушное судно, выполняющее рейс S7-239 (Москва - Мурманск), направлено на запасной аэродром "Пулково" (Санкт-Петербург). Прибытие воздушного судна, выполняющего рейс S7-239 Домодедово - Мурманск задерживается, ориентировочно до 11:40 мск в связи с метеоусловиями аэродрома Мурманск и уходом на запасной аэродром "Пулково", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в справочной мурманского аэропорта, также в Пулково был отправлен еще один самолет из Москвы. На запасной аэродром в Архангельске был отправлен самолет, выполнявший рейс Сочи - Мурманск. На данный момент аэропорт Мурманска работает без ограничений, технически пригоден к приему и выпуск воздушных судов.

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