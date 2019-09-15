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СМИ: в Таиланде из-за наводнений умерли 32 человека

По информации газеты Bangkok Post, из-за стихии с 29 августа пострадали 418 тыс. семей

БАНГКОК, 15 сентября. /ТАСС/. Сильные наводнения, вызванные сезонными проливными дождями, продолжаются в четырех провинциях на северо-востоке Таиланда. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, в результате разгула стихии с 29 августа пострадали 418 тыс. семей и погибли 32 человека.

Из-за наводнений были эвакуированы более 24,2 тыс. жителей провинций Рой Ет, Сисакет, Убон Ратчатхани и Ясотхон. По словам представителей местных властей, в случае прекращения в ближайшее время дождей эти люди смогут вернуться домой через 4-5 дней. Отмечается, что наиболее сильно пострадавшей считается Убон Ратчатхани, поскольку туда устремлялись водные потоки из соседних провинций.

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Таиланд
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