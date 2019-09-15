СК организовал проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Красноярска

ТАСС, 15 сентября. Следственные органы проводят проверку после аварийной посадки самолета Як-42Д в воскресенье в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту аварийной посадки самолета ЯК-42Д, следовавшего по маршруту Талакан - Омск - Уфа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время полета экипаж почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

После отключения двигателя самолет благополучно приземлился. В результате инцидента никто из пяти членов экипажа и 116 пассажиров не пострадал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе авиакомпании "Красавиа" ТАСС сообщили, что резервный борт с пассажирами севшего в Красноярске Як-42Д вылетит в Уфу в 13:30 мск, один из пассажиров летит в Омск, "с ним достигнута договоренность, что он улетит туда рейсом другой авиакомпании". "Все полагающиеся компенсации выплачены", - сказал собеседник агентства.