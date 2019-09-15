В жилом доме в Красноярске произошел хлопок

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Хлопок произошел в жилом доме в Красноярске, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение о хлопке по адресу: ул. Аральская, 14", - сообщил представитель ведомства. По данным ведомства, это десятиэтажный негазифицированный дом. По состоянию на 15:48 (11:48 мск) эвакуированы 37 человек, в том числе трое детей.

По данным ведомства, в результате хлопка произошло деформирование одной из стен. Возгорания в результате хлопка не отмечено.

"Произошла деформация в первом подъезде, где произошел взрыв в мусоропроводе - деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов: вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов у жильцов. Погибших, травмированных нет", - рассказали в ведомстве, отметив, что происходит эвакуация жильцов двух подъездов. Получили повреждения пять припаркованных рядом автомобилей.

В главке добавили, что после завершения эвакуации конструкции дома будут обследованы на предмет повреждений. "Приедут соответствующие службы и будут проводить обследование. После будут приниматься решения [о дальнейших действиях]", - сказал собеседник агентства.

В мэрии Красноярска ТАСС рассказали, что жильцы дома отказались от расселения. "Угрозы обрушения нет, тепловой контур не нарушен. На месте работают специалисты. В доме выбиты окна, их вставляют. Причина [взрыва] пока неизвестна", - сказали в мэрии.

По данным МЧС, к месту происшествия направлен автобус, в котором размещаются эвакуированные жильцы. "Проводится обследование, почему произошел взрыв, присутствует запах бензина", - сказал журналистам представитель ведомства.

В новость внесены изменения (13:49 мск) - добавлены подробности.