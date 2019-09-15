В Свердловской области горит деревянная часовня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Временный деревянный храм-часовня горит в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, тушением занимаются подразделения МЧС. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в епархии Екатеринбурга.

"Это временный храм-часовня Преображения Господня, который был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановление исторического здания. Там сегодня произошел пожар, на месте работает МЧС", - сообщили в пресс-службе. В региональном ГУ МЧС сообщили о локализации возгорания.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Сысерти - это старый каменный храм, расположенный в центре поселка, примерно в 50 км от Екатеринбурга. Он был построен в 1917 году в псевдорусском стиле вместо ранее существовавшей часовни.

В новость в 13:37 мск добавлена информация о локализации пожара.