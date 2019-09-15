Пожар в церкви в Свердловской области потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар в деревянном храме-часовне поселка Верхняя Сысерть в Свердловской области ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания. В момент возникновения пожара в помещении храма находились шесть человек, которые самостоятельно покинули здание", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 180 кв. м. Пострадавших при пожаре нет.

Ведется проливка сгоревших конструкций, на месте работают пять единиц техники и 18 человек личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причины случившегося.

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Сысерти - это старый каменный храм, расположенный в центре поселка, примерно в пятидесяти километрах от Екатеринбурга. Он был построен в 1917 году в псевдорусском стиле вместо ранее существовавшей часовни.