Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

ТАСС, 15 сентября. Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь.

"Поиски прерываются на ночь, завтра с утра продолжатся", - сообщил в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС по республике в официальной группе в WhatsApp.

Вертолет, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира. В его поисках были задействованы другой вертолет Eurocopter и вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.

По данным сайта "Гисметео", в Оймяконском районе Якутии ночью будет без осадков, температура воздуха к утру опустится до 2 градусов тепла, скорость ветра составит около 2 метров в секунду.