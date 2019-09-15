В Северной Осетии уволили врача, который в пьяном виде назначил наносить мазь на гипс

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Врач больницы в Моздоке (Северная Осетия), находясь на работе в нетрезвом виде, назначил ребенку с переломом наносить мазь на гипс. Сотрудника медицинского учреждения уже освободили от должности, об этом в воскресенье ТАСС рассказал глава Моздокского района Геннадий Гугиев.

14 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором посетители больницы в Моздоке разговаривают с нетрезвым врачом, прописавшим их ребенку с переломом наносить мазь на гипс.

"Я созванивался с главврачом больницы, этот врач [травматолог] уже освобожден от занимаемой должности, в понедельник будет готов приказ, и мы его разместим, чтобы люди не волновались и знали, что его уволили. По этому инциденту была проведена проверка", - сказал глава района.

Он подчеркнул, что для такого поведения врача нет оправданий. "Какие могут быть проблемы, чтобы в таком виде приходить на работу. В таком случае нужно было остаться дома и не выходить на работу", - добавил собеседник агентства.