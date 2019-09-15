Три человека погибли в утонувшем в реке автомобиле УАЗ в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в автомобиле, утонувшем в реке Ис около поселка Косья Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Еще два смогли выбраться из машины. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой регионального ГУ МЧС.

"Сегодня утром при попытке пересечь вброд реку Ис вблизи поселка Косья Нижнетуринского городского округа под воду ушел автомобиль УАЗ. В автомобиле находились пять человек. Двое из них (мужчина и женщина) самостоятельно выбрались из тонущего автомобиля. Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин из воды извлекали водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на освобождение автомобиля из реки у спасателей ушло более двух часов. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.