Двух пассажирок рейса Симферополь - Москва задержали в пьяном виде на борту самолета

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух пассажирок авиарейса Симферополь - Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь - Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщин привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Санкция этой статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее распространенная в нескольких СМИ информация о драке на борту самолета не соответствует действительности, подчеркнули в полиции.