Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

"В Москве задержан находившийся ранее в федеральном розыске Игорь Максимович Мусатов. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время Мусатов задержан, в понедельник будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, "во исполнение преступного умысла" он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом "с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями". "Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки", - говорится в материалах дела.

В свою очередь адвокат обвиняемого Александр Карабанов сообщил ТАСС, что вину в инкриминируемом преступлении Игорь Мусатов не признает. "Тут налицо гражданско-правовые отношения", - отметил адвокат, уточнив, что избрание меры пресечения его подзащитному назначено в Кузьминском суде Москвы.

Игорь Мусатов - российский хоккеист, бывший нападающий словацкого клуба "Слован", выступающего в КХЛ. Он является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака".

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