В Улан-Удэ арестовали подозреваемого в распылении слезоточивого газа в росгвардейца

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении слезоточивого газа в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге, участники которого требовали отмены результатов голосования на выборах мэра. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье адвокат Хараева Сергей Федоров.

"Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении Дмитрия Хараева - заключение под стражу на один месяц и 29 дней. Мы считаем, это сделано без достаточных на то оснований, мы не согласны с этим, обязательно будем подавать апелляционную жалобу", - сказал Федоров.

29-летний Хараев, по словам адвоката, является законопослушным гражданином, ранее не судим, ни разу не привлекался к административной ответственности. "Сейчас Дмитрий находится в изоляторе временного содержания, завтра его повезут в следственный изолятор", - сказал Федоров.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования.

Акция продолжалась несколько дней, а ночью 12 сентября, по данным регионального МВД, ее участники на площади Советов отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии, при этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, в результате чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 сентября Хараева задержали.

Организатор несанкционированного митинга Дмитрий Баиров приговорен судом к административному аресту, несколько участников акции оштрафовали.