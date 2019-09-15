СМИ: не менее 12 человек погибли в результате взрыва на сирийско-турецкой границе

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 мирных граждан погибли при взрыве на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его данным, взрыв прогремел на КПП в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи.

Как отмечает агентство Demiroren, на погранпереходе взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате теракта ранения также получили еще 25 человек.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.