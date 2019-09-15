СМИ: на острове Закинф и около города Лутраки тушат лесные пожары

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар на острове Закинф в Ионическом море, там сгорел один дом, в превентивных целях были эвакуированы две деревни и гостиница. Пожарные также ведут борьбу с огнем в горах близ курортного города Лутраки в 84 км от Афин. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его словам, мощный лесной пожар, который возник в воскресенье днем на Закинфе в местечке Агалас, пока никак не удается поставить под контроль. В превентивных целях были эвакуированы жители деревень Агалас и Кери, а также туристы из местной гостиницы. Из нее в другую гостиницу в районе Каламаки на трех автобусах были перевезены около 120 человек.

Согласно подтвержденной информации, несмотря на усилиях пожарных, сгорел один дом, находящийся по соседству с эвакуированной гостиницей. Пострадавших нет. В настоящее время борьбу с огнем на Закинфе ведут 37 пожарных на 15 пожарных машинах, которым с воздуха помогают семь пожарных самолетов и два вертолета.

При этом на остров перебрасываются дополнительные пожарные подразделения из других районов Греции. Так, с полуострова Пелопоннес вышло судно с девятью пожарными машинами и пешим пожарным отрядом на борту, из Салоник вылетел транспортный самолет с 35 пожарными. В итоге численность пожарных превысит 80 человек, будет задействовано 30 единиц техники. На Закинф также вылетел генеральный секретарь гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, возглавляющий специальную группу реагирования секретариата для координации действий по тушению пожара.

В последние два дня по всей Греции дуют штормовые ветра, достигающие семи и больше баллов по шкале Бофорта. Под воздействием жаркой погоды в разных районах страны возникли несколько лесных пожаров, раздуваемых сильными ветрами. Большую часть их уже локализовали. Но пока не удается взять под контроль возникший в субботу сильный лесной пожар в горах близ курортного городка Лутраки на берегу Коринфского залива Ионического моря. В превентивных целях там были эвакуированы монахи из монастырей Преподобного Патапия (Агиос Патапиос) и Пророка Илии (Профитис Илиас), а также дом престарелых, который также расположен на горном склоне.

Самому курортному городку Лутраки, находящемуся на равнине у моря, огонь не угрожает. Лесной пожар там тушат более 100 пожарных при поддержке пожарной авиации.