Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:26 мск произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.

В региональном управлении МВД в свою очередь сообщили, что полиция начала проверку. "Восемь человек [погибли], из них четверо несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сказали там.

По данным источника в экстренных службах региона, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. "Две рабочих версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание", - сказал он, добавив, что на месте работают сотрудники регионального управления СК РФ.

Пожар был локализован в 23:04 мск на площади 40 кв. метров и ликвидирован в 23:36 мск. Его причины устанавливаются.

В новость в 1:35 мск внесены изменения - добавлены подробности.