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СМИ: семь человек погибли в результате падения самолета на западе Колумбии

Причина падения самолета пока не известна

БОГОТА, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука). Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал. Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока не известна.

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Колумбия
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