В Красноярском крае за выходные потушили все лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары на территории Красноярского края полностью ликвидированы, возгораний в тайге на утро понедельника не зарегистрировано. Об этом сообщается в оперативной сводке краевого лесопожарного центра.

По данным на утро 13 сентября, в регионе горели 12,3 тыс. га леса.

"По оперативной информации лесопожарного центра, на 09:00 (05:00 мск) 16 сентября 2019 г. на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сводке.

Лесные пожары в регионе достигли пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион прибыла авиация Минобороны, которая работала в крае до конца августа.

С начала пожароопасного сезона в регионе возникло около 2 тыс. пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном, на площади более 2 млн га, пожары действовали в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.