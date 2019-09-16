На Чукотке выявлен факт незаконной добычи занесенных в Красную книгу серых китов

ТАСС, 16 сентября. Прокуратура Чукотского округа выявила факт незаконной добычи общиной коренных малочисленных народов Севера занесенных в Красную книгу РФ серых китов, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Проведенной прокуратурой района проверкой соблюдения требований законодательства при добыче, охране и использовании морских млекопитающих установлено, что в 2017-2019 годах территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Севера "Анкальыт" добыто восемь особей серого кита, занесенного в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в нарушение установленных правительством РФ правил добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов, сведения о добыче животных в соответствующие органы не направлялись. "Руководителю общины внесено представление, рассмотрение которого, а также принятие мер к устранению нарушений федерального законодательства, находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Серые или калифорнийские киты - это морские млекопитающие подотряда усатых китов. Обитают в северной части Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Известны два стада серых китов: охотско-корейское и чукотско-калифорнийское. В прошлом серые были одним из основных промысловых видов китов из-за своей доступности. В середине XIX века их численность только в водах Калифорнии оценивалась в 30 тыс. особей.

Активный промысел привел к почти полному истреблению этого вида, и к 1930 году серых китов насчитывалось уже всего несколько сотен. В конце 1940-х их промысел был полностью запрещен, и популяция начала восстанавливаться. В настоящее время их число превышает 26 тыс. особей.