СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, где погибли восемь человек

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Красноярске, где погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, ч. 3 ст. 109 УК РФ", - сообщили в ведомстве. По словам представителя Следственного комитета, рассматривается две версии произошедшего - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Источник в правоохранительных органах региона в свою очередь сообщил, что в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск. "В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры", - сказал источник.

Пожар произошел на улице Гусарова 15 сентября в 22:26 мск. По прибытии пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже, пожар ликвидировали в 23:36 мск. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Как сообщала пресс-служба регионального главка МЧС, причиной пожара могла стать старая электропроводка, которая не выдержала высокого напряжения и задымилась.

В новость в 6:01 мск внесены изменения - добавлена информация источника в правоохранительных органах.