Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали в понедельник пепловый выброс на высоту 2 км на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Об этом сообщили журналистам в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шлейф пепла распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние 5 км. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации - проявление повышенной активности с высокой вероятностью извержения.

Вулкан Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.