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Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии на Сахалине

Мужчина нанес ножевые ранения росгвардейцу в ответ на замечание о курении в общественном месте
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© Сергей Метелица/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд вынес решение о заключении под стражу 51-летнего подозреваемого в убийстве 23-летнего сотрудника Росгвардии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Суд <...> удовлетворил ходатайство следователя", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудник Росгвардии в субботу ночью сделал на улице замечание мужчине и его сожительнице о курении в общественном месте. В результате потасовки он получил несколько ножевых ранений в живот и скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").

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