Новый очаг африканской чумы свиней подтвержден в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора в Приморском крае выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Барано-Оренбургское Пограничного района. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС", - говорится в распространенном сообщении.

АЧС была впервые зарегистрирована в Пограничном районе Приморского края 1 июля. Позже подтвердились другие очаги на территориях Надеждинского, Пограничного, Красноармейского и Дальнереченского районов, а также города Дальнереченска. 30 августа карантин был снят в Надеждинском районе.

На время карантина в хозяйствах налагается запрет на перевозку, продажу свинины и живых свиней, их выпас.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было. Однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.