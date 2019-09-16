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В море у берегов Литвы пропал польский яхтсмен

Яхта перевернулась при заходе в Клайпедский порт, на борту находились семь человек

ВИЛЬНЮС, 16 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы Литвы ведут поиск яхтсмена, пропавшего во время инцидента с польской яхтой, перевернувшейся у литовских берегов на Балтике. Об этом в эфире национального радио сообщил представитель ВМС республики Рамунас Кажерскас.

"В районе поиска находятся корабли пограничной охраны, которые прочесывают территорию у мола Клайпедского морского порта и вдоль берега на участке инцидента", - сказал он.

Польская яхта перевернулась в воскресенье вечером при заходе в Клайпедский порт. На борту находились семь человек. Пятерых удалось поднять из воды и передать под опеку медиков. Еще один человек был уже без признаков жизни, спасти его не удалось. Седьмой член экипажа при инциденте пропал.

Температура воды у литовских берегов сейчас составляет около 18 градусов, но на море сильное волнение.

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