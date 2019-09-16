СК возбудил дело после крушения катера у ГЭС в Саратовской области

САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих мужчин, утонувших после того, как их катер перевернулся у Саратовской ГЭС на Волге, где плавать запрещено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой СУ СК по региону.

"По факту гибели двоих мужчин в городе Балаково возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

24 августа в катере "Прогресс-2" в районе плотины Саратовской ГЭС находились жители Эстонии, Москвы, Краснопартизанского района Саратовской области и Омска. Катер перевернулся, спустя 12 часов живыми были обнаружены двое мужчин, тела еще двоих мужчин были обнаружены спустя несколько дней. Авария произошла после того, как внезапно мотор катера заглох. Течением реки катер стало относить в сторону ГЭС. В этот момент на станции произошел сброс воды. По данным областной службы спасения, о сбросе воды не сообщается, в том числе, поэтому плавать близ плотины запрещено и смертельно опасно.