Верховный суд РФ оставил в силе приговор гражданину Польши за шпионаж

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России оставил в силе приговор в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж гражданину Польши Мариану Радзаевски. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, "12 сентября Верховный Суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша Радзаевски Мариана, виновного в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 ("Шпионаж") УК России".

Он был признан виновным в попытке получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 для незаконного вывоза в Польшу, что создавало реальные угрозы безопасности России.

При попытке совершения сделки он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело было возбуждено УФСБ по Москве и Московской области. "В ходе следствия доказано, что Радзаевски М. действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб", - отметили в ЦОС.

25 июня Мосгорсуд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Не согласившись с решением суда, защита обжаловала приговор в Верховном суде РФ и ходатайствовала о переквалификации уголовного дела со ст. 276 УК России на ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (попытка контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия) и смягчении наказания иностранцу.

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