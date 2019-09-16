Суд рассмотрит иск ГП об изъятии имущества семьи полковника ФСБ Черкалина 20 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества семьи обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суде.

"Головинский районный суд Москвы в 10:00 мск 20 сентября приступит к рассмотрению по существу искового заявления Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества по делу обвиняемого Черкалина", - сказала собеседница агентства.

ГП направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

Большую часть суммы поданного Генпрокуратурой иска составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте, эквивалентные около 6 млрд рублей. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.