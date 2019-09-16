Двое детей в башкирском Салавате отравились, попробовав дикие огурцы

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Семена диких огурцов, найденные на улице, стали причиной отравления двух девочек 9 и 10 лет в башкирском Салавате. Дети решили их попробовать и были госпитализированы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации города.

"Они отравились дикими огурцами, которые растут на улице, когда играли. Во дворе нашли семена, они пахнут арбузами, просто попробовали на вкус. Работа ведется с данными девочками, им 9 и 10 лет", - рассказал собеседник агентства.

В Минздраве республики ТАСС сообщили, что дети были госпитализированы, и выписаны после улучшения состояния.

"Отрвившиеся дети выписаны с улучшением состояния, диагноз - отравление неизвестным веществом", - сообщили в пресс-службе ведомства.