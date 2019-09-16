В Москве следователи СК ищут подростков, снявших на видео избиение сверстницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают личности подростков, избивших сверстницу и снявших это на видео. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки", - сообщила Иванова.

На видео группа подростков избивает руками и ногами свою сверстницу по голове и телу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех участников избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.