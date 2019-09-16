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В Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов

У мужчины изъяли травматический и сигнальный пистолеты

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция при участии сотрудников Росгвардии задержала на юге Москвы мужчину за незаконное хранение травматического и сигнального пистолетов, а также боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. При обследовании места жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Согласно результатам исследования, изъятыми являются травматический и сигнальный пистолеты, переделанные самодельным способом, семь патронов калибра 9 мм, относящиеся к штатным боеприпасам", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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