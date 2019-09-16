Латвийский турист погиб в море в курортном Зеленоградске под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку по факту гибели гражданина иностранного государства в Балтийском море в районе пляжа курортного города Зеленоградска. Об этом ТАСС сообщила в понедельник старший помощник СУ СКР по региону Наталья Гацко.

"В ходе осмотра следователями места происшествия, следов, указывающих на насильственный характер смерти на теле погибшего не обнаружено. Личность мужчины установлена, им оказался 49-летний гражданин иностранного государства", - рассказала она.

По предварительным данным следствия, мужчина находился на нижнем ярусе пирса, откуда его смыло волной.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибший в минувшее воскресенье - турист из Латвии. Вместе с друзьями он прогуливался по пирсу. При попытке сделать фотографию с волнореза сорвался и упал в штормовое море. Спасти жизнь мужчине, которого из воды вытащил друг, не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

"Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила представитель управления СКР.