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Полиция начала проверку после избиения девочки ее сверстниками в Москве

Ранее в СК также организовали проверку инцидента

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после информации и публикации видео с избиением девочки в Москве ее сверстниками. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"В полицию поступило заявление от женщины, в котором она сообщила, что ее несовершеннолетней дочери нанесли телесные повреждения сверстники. Впоследствии в одной из социальных сетей было размещено видео, на котором видно, как подростки избивают ее дочь. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, организован комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление виновных и всех обстоятельств происшествия", - сказала она.

Ранее следователи Главного следственного управления СК по Москве организовали следственную проверку по видеозаписи, на которой видно, как группа подростков избивает руками и ногами свою сверстницу по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех участников избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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