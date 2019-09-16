На новый сайт Росстата совершили DDoS-атаку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый сайт Федеральной службы государственной статистики подвергся DDoS-атаке с 10 до 12 мск 16 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росстата.

"С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDoS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво", - говорится в сообщении.

Департамент информационных технологий Росстата предпринимает необходимые меры для восстановления работоспособности сайта.

Новый сайт ведомства был запущен летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта. Старая же, по-прежнему, будет доступна (old.gks.ru), но перестанет обновляться, уточнили в статистической службе.